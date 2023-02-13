Вице-премьер Новак отметил эффект от модернизации Омского НПЗ для энергетики РФ

На Омском НПЗ побывала делегация из зампредседателя Правительства России Александра Новака, председатель правления «Газпром нефти» Александра Дюкова и руководителя региона Александра Буркова.

Александр Новак оценил эффективность современного комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Его строительство завершено на ОНПЗ в конце прошлого года. Инвестиции «Газпром нефти» в возведения КГПН — более 160 млрд рублей.

«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена Президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Омский НПЗ — самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», - сказал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Благодаря пуску нового комплекса глубина переработки нефти Омского НПЗ достигла почти 100%. Это рекордный мировой показатель в нефтеперерабатывающей сфере.

«Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 млрд руб. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире. С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов. «Газпром нефть» продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты. В этом году мы построим на Омском НПЗ уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера», который позволит с эффективностью в 99,9% очищать воду, используемую при работе завода», — пообещал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В новом комплексе объединены секции гидрокрекинга и замедленного коксования. За счет этого тяжелые нефтяные фракции полностью перерабатываются рыночную продукцию. После запуска КГПН Омский НПЗ увеличил выпуск ДТ на 27% в сравнении 2019 годом (до пандемии), бензина — на 15% и авиационного керосина — на 7%.

«Масштабная модернизация Омского НПЗ, проводимая «Газпром нефтью» с 2008 года, служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», сообщил глава омской области Александр Бурков.

Комплекс оснащен цифровыми системами управления — безопасностью производства и производственными процессами. На КГПН установлены 15 тысяч цифровых датчиков, которые контролируют в том числе экологические параметры. Комплекс не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

«На Омском НПЗ продолжается масштабная программа модернизации, которая решает широкий спектр задач – от роста производственной эффективности до повышения экологических характеристик предприятия. В проектах модернизации мы сотрудничаем с ведущими российскими производителями оборудования и разработчиками технологический решений, в том числе из Омска. Благодаря этой программе на предприятии строятся самые современные установки, которые формируют высокотехнологичные рабочие места и представляют возможность развития для специалистов нефтехимической отрасли», — подчеркнул руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Во время визита на производство заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак также посетил строительные площадки комплекса очистных сооружений «Биосфера» и установки первичной переработки нефти.