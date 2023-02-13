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НовостиОбщество13 февраля 2023 5:22

Вице-премьер Новак отметил эффект от модернизации Омского НПЗ для энергетики РФ

По словам Новака, технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

На Омском НПЗ побывала делегация из зампредседателя Правительства России Александра Новака, председатель правления «Газпром нефти» Александра Дюкова и руководителя региона Александра Буркова.

Александр Новак оценил эффективность современного комплекса глубокой переработки нефти (КГПН). Его строительство завершено на ОНПЗ в конце прошлого года. Инвестиции «Газпром нефти» в возведения КГПН — более 160 млрд рублей.

«Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена Президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Омский НПЗ — самый крупный нефтеперерабатывающий завод России и лидер отрасли по эффективности. Технологические наработки «Газпром нефти», которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны», - сказал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак.

Благодаря пуску нового комплекса глубина переработки нефти Омского НПЗ достигла почти 100%. Это рекордный мировой показатель в нефтеперерабатывающей сфере.

«Мы последовательно реализуем масштабную программу модернизации наших нефтеперерабатывающих активов. Совокупный объем инвестиций в нее превысит к 2025 году 900 млрд руб. Омский НПЗ в результате модернизации уже стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире. С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов. «Газпром нефть» продолжает развитие предприятия с особым акцентом на экологические проекты. В этом году мы построим на Омском НПЗ уникальный комплекс очистных сооружений «Биосфера», который позволит с эффективностью в 99,9% очищать воду, используемую при работе завода», — пообещал председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В новом комплексе объединены секции гидрокрекинга и замедленного коксования. За счет этого тяжелые нефтяные фракции полностью перерабатываются рыночную продукцию. После запуска КГПН Омский НПЗ увеличил выпуск ДТ на 27% в сравнении 2019 годом (до пандемии), бензина — на 15% и авиационного керосина — на 7%.

«Масштабная модернизация Омского НПЗ, проводимая «Газпром нефтью» с 2008 года, служит ориентиром для других промышленных предприятий региона. В каждом из проектов для повышения эффективности компания закладывает передовые природоохранные технологии. В результате такого ответственного подхода Омский НПЗ уже сократил свое воздействие на окружающую среду на 40%, а к 2025 году снизит еще на 25%», сообщил глава омской области Александр Бурков.

Комплекс оснащен цифровыми системами управления — безопасностью производства и производственными процессами. На КГПН установлены 15 тысяч цифровых датчиков, которые контролируют в том числе экологические параметры. Комплекс не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

«На Омском НПЗ продолжается масштабная программа модернизации, которая решает широкий спектр задач – от роста производственной эффективности до повышения экологических характеристик предприятия. В проектах модернизации мы сотрудничаем с ведущими российскими производителями оборудования и разработчиками технологический решений, в том числе из Омска. Благодаря этой программе на предприятии строятся самые современные установки, которые формируют высокотехнологичные рабочие места и представляют возможность развития для специалистов нефтехимической отрасли», — подчеркнул руководитель Омского НПЗ Олег Белявский.

Во время визита на производство заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак также посетил строительные площадки комплекса очистных сооружений «Биосфера» и установки первичной переработки нефти.