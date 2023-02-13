Суд запретил включать в тарифы для омичей расходы на покупку построенной кабельной линии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на решение Омского областного суда по иску ПАО «Россети Сибирь» о признании недействующими приказов Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области в части установления необходимой валовой выручки филиала ПАО «Россети Сибирь» — «Омскэнерго» на 2022 год.

По мнению истца, РЭК незаконно исключила из экономически обоснованных расходов филиала «Омскэнерго» расходы в сумме более 636 млн рублей на выполнение мероприятия инвестиционной программы по выкупу в период 2016 – 2018 годах у АО «Омскэлектро» кабельной линии 110кВ ПС «Фрунзенская» - ПС «Прибрежная».

В РЭК с позицией компании не согласились, ссылаясь на принятие мер по устранению обстоятельств с представлением следователя СУ СК РФ по Омской области.

— Предварительным следствием по уголовному делу, заведенному в феврале 2021 года в отношении неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, установлено, что расходы по выкупу кабельной линии произведены путем зачета встречных однородных требований. ПАО «МРСК Сибири» (переименовано в ПАО «Россети Сибирь») в периоде 2016 – 2018 гг., на который устанавливались регулируемые цены (тарифы), в том числе для выполнения вышеуказанного мероприятия инвестиционной программы, фактически не перечисляло денежные средства на счета АО «Омскэлектро», — сообщили в пресс-службе Омского облсуда.

Было предложено рассмотреть вопрос об исключении расходов по выкупу кабельной линии из расчетов при установлении тарифов в последующие периоды. Омский областной суд не удовлетворил административный иск и апелляционную жалобу, поданную истцом.

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