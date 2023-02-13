Омичи научат распознавать лже-газовщиков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 11 февраля, прошел круглый стол по вопросу обеспечения дополнительных мер безопасности жилищного фонда при эксплуатации внутридомового и общедомового газового оборудования.

— Сегодня за круглым столом мы собрали ряд газообслуживающих компаний, управляющих организаций представителей ТОСов с целью донести до граждан информацию о том, что не следует пускать в свои дома нелицензированные газообслуживающие компании. Со вчерашнего дня в городе проходят внеплановые проверки внутридомового газового оборудования вместе со специализированными лицензированными компаниями. В случае вмешательства в ВДГО, они проводят мероприятия по устранению замечаний, — сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Юрьевич Шнипко.

Участники обсудили глобальную проблему — сотрудники газовых служб зачастую не могут попасть в квартиры, поскольку жильцы не пускают их или, например, находятся на работе в момент проверки. Таки случаи встречаются часто, но, по словам Дмитрия Мишурова, даже одна непроверенная квартира может быть опасна для всего подъезда. В связи с этим, рекомендуется всем жителям домов, не имеющим возможности находится дома, перенести визит газовщиков на другой день.

За управляющими компаниями, в свою очередь, остается ход осведомления жильцов и предоставление всей необходимой информации: какая именно организация обслуживает газовые сети, как с ней связаться, в какой день пройдёт плановая проверка.

Напомним, что ГЖИ Омской области с 2021 по 2022 годы рассмотрела около 4 тысяч административных дел в отношении собственников жилья, не предоставивших доступ газовым службам в свои квартиры для проведения плановой проверки ВДГО. Каждый житель Омской области может проверить реестр лицензированных газообслуживающих компаний на официальном сайте Госжилинспекции Омской области в разделе «Отраслевая информация». На сегодняшний день в регионе работает 44 таких организации.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru