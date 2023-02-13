В Омской области дотла сгорел очередной автомобиль

В Омской области в селе Почекуево в результате пожара во дворе частного дома сгорели несколько хозпостроек и отечественная легковушка «ИЖ-Ода».

— Сообщение о пожаре на улице Лесной в селе Почекуеве Большереченского района поступило в 05:19 12 февраля. На момент прибытия спасателей горели баня, гараж и кровля дровиника. Общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Огонь повредил хозпостройки. Автомобиль, находившийся в гараже, полностью выгорел. Восстановлению он не подлежит, — сообщили «КП-Омск» в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

Локализовать пожар удалось в 06:20. Полностью возгорание ликвидировали в 8:50. В тушении были задействованы 2 единицы спецтехники и 5 человек личного состава.

По факту происшествия полиция проводит проверка. По предварительной версии, возгорание произошло при растопке бани. С нее пламя перекинулось на рядом стоящий гараж.

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