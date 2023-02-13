Будьте осторожны с газом!

«Омскоблгаз» напоминает омичам важные правила безопасности!

- Проходите техническое обслуживание газового оборудования не реже 1 раза в год, чтобы быть уверенными, что оно работает исправно.

- Регулярно проверяйте тягу в дымоходе и вентиляционном канале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания: углекислого газа, угарного газа, сажи и др. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.

- Ни в коем случае не перекрывайте вентиляционные каналы

- Периодически проверяйте оголовки дымоходов, чтобы не допускать их обмерзания и закупорки

- Не допускайте самостоятельной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования. Не вмешивайтесь в его работу

- Не используйте включенную газовую плиту для обогрева помещений

- Проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов

- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу

- По окончании пользования газом необходимо закрывать краны на газовых приборах и перед ними

- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и людей, не способных контролировать свои действия

- Не храните пустые и заполненные сжиженным газом баллоны в помещении

- Не пользуйтесь газом при установленной неисправности газового оборудования

Если вы почувствовали запах газа:

- перекройте газовый кран, откройте окна

- не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы

- не зажигайте огонь (спички, зажигалку)

- покиньте помещение и перейдите в безопасное место

- позвоните с мобильного телефона 104 или 112, со стационарного – 04

В соответствии с требованиями действующего законодательства каждый абонент должен заключить договор на техобслуживание газового оборудования с газораспределительной организацией и предоставить доступ специалистам для проведения плановой проверки. В случае отсутствия такого договора или неоднократного отказа в допуске к проверке оборудования, абоненту может грозить приостановка подачи газа и административный штраф.