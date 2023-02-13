Будьте осторожны с газом!

«Омскоблгаз» напоминает омичам важные правила безопасности!
- Проходите техническое обслуживание газового оборудования не реже 1 раза в год, чтобы быть уверенными, что оно работает исправно.
- Регулярно проверяйте тягу в дымоходе и вентиляционном канале перед включением и во время работы приборов с отводом продуктов сгорания: углекислого газа, угарного газа, сажи и др. При отсутствии тяги в дымоходе категорически запрещается пользоваться газовыми приборами.
- Ни в коем случае не перекрывайте вентиляционные каналы
- Периодически проверяйте оголовки дымоходов, чтобы не допускать их обмерзания и закупорки
- Не допускайте самостоятельной установки, ремонта, замены и перестановки газового оборудования. Не вмешивайтесь в его работу
- Не используйте включенную газовую плиту для обогрева помещений
- Проветривайте помещение перед включением и во время работы газовых приборов
- Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу
- По окончании пользования газом необходимо закрывать краны на газовых приборах и перед ними
- Не допускайте к газовым приборам детей дошкольного возраста и людей, не способных контролировать свои действия
- Не храните пустые и заполненные сжиженным газом баллоны в помещении
- Не пользуйтесь газом при установленной неисправности газового оборудования
Если вы почувствовали запах газа:
- перекройте газовый кран, откройте окна
- не включайте и не выключайте электроосвещение и электроприборы
- не зажигайте огонь (спички, зажигалку)
- покиньте помещение и перейдите в безопасное место
- позвоните с мобильного телефона 104 или 112, со стационарного – 04
В соответствии с требованиями действующего законодательства каждый абонент должен заключить договор на техобслуживание газового оборудования с газораспределительной организацией и предоставить доступ специалистам для проведения плановой проверки. В случае отсутствия такого договора или неоднократного отказа в допуске к проверке оборудования, абоненту может грозить приостановка подачи газа и административный штраф.