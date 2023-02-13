Двум омичам за незаконную охоту на косуль дали по 3 года условно

Косуля посередине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Азовский немецкий национальный районный суд вынес приговор двум жителям Омска, обвиняемым в незаконной охоте на косуль.

Как было установлено в суде, 19 января 2021 года омичи, используя снегоход и охотничьи ружья, застрелили двух сибирских косуль на территории Азовского немецкого национального района Омской области.

Вину в совершении преступлений омичи не признали.

Суд назначил каждому из обвиняемых 3 года условно с испытательным сроком 1 год. Инстанция запретила мужчинам заниматься деятельностью, связанной с охотой, в течение года, а также постановила конфисковать в доход государства принадлежащие им снегоход и два ружья. В качестве компенсации материального ущерба суд взыскал с омичей 240 тысяч рублей в пользу регионального минприроды.

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