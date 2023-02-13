В Омской области до 19 февраля ожидаются кратковременные отключения ТВ-трансляции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отдельных населенных пункта Омской области с 13 по 19 февраля 2023 года ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Это связано с проведением на станциях профилактических и плановых работ, которые требуют отключения передающего оборудования.

Так, сегодня, 13 февраля, в Бекишеве Тюкалинского района с 08:00 до 14:00 будет приостановлено вещание цифровых телеканалов. Завтра, 14 февраля, в Называевске с 06:00 до 12:00 будет отключена ТВ-трансляция и «Радио России».

В среду, 15 февраля, с 09:00 до 11:00 без телесигнала останутся жители Вольного в Полтавском районе. Посидеть с выключенным телевизором в этот день с 08:00 до 14:00 придется и омичам, проживающим в Панове Крутинского района.

В четверг, телерадиосигнал будет отключен в Хуторах Тюкалинского района с 06:00 до 12:00.

— Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — отмечается на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

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