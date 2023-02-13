В Омской области до 13 марта ожидаются перебои в ТВ-вещании

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Омске области с 19 февраля по 13 марта 2023 года из-за активности Солнца возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом сообщили в Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

— Из-за сезонной солнечной интерференции возможны перерывы в вещании длительностью до 26 минут, — говорится на официальном сайте организации.

Отметим, перебои в вещании цифровых телеканалов и «Радио России» будут наблюдаться несколько недель преимущественно утром — в период с 08:37 до 09:45.

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