Военкор Владлен Татарский провел встречу со школьниками и студентами в Омске

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В субботу, 11 февраля, военкор, уроженец Донбасса Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) встретился с омским школьниками и студентами.

Известный публицист ответил ребятам на вопросы об участии российской армии в специальной военной операции. Вопросов от юных омичей поступило немало. Кроме того, Татарский также рассказал слушателям о себе и о своем решении пойти в 2014 году в ополчение против киевских властей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

– Украина стала оружием Запада в борьбе с Россией. Медленно, но верно она превратилась в мину замедленного действия, чтобы рассорить братские народы. Много лет нам навязывали чужую культуру, чужой язык и, конечно, это вызывало недовольство среди людей. Когда в 2014 году начался Майдан, я сразу понял, что избежать серьезных боевых действий не удастся. Я не ошибся, поскольку там идут жестокие сражения, – поделился Татарский.

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