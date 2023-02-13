Жители Омска пожаловались на кромешную тьму в парке «Птичья гавань»

Фото: паблик «Типичный Омск» во «ВКонтакте».

Омичи в социальных сетях пожаловались на отсутствие освещения в вечерние часы в природном парке «Птичья Гавань».

По словам автора поста в паблике «Типичный Омск», несмотря на то, что парк работает до 22:00, сторож отключил уличное освещение в 19:30. Кромешная тьма буквально заставила посетителей разойтись по домам.

— Пришли в 19:30 в субботу покататься на лыжах и с горки, при нас сторож отключил все освещение в парке. Людей было немного, но все стали собираться и уходить. Освещение на лыжне вообще не работает второй месяц, — написал омич.

В минприроды Омской области, в чьем ведении находится природный парк, данную ситуацию пока никак не прокомментировали.

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