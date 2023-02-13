Новым председателем Общественного совета при УМВД по Омской области стал Александр Ремизов

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

В пятницу, 10 февраля, состоялось заседание нового созыва Общественного совета при УМВД России по Омской области. На нем члены организации избрали председателя и двух его заместителей.

Новым председателем совета был избран директор Омской государственной областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, кандидат исторических наук, заслуженный деятель культуры Омской области Александр Ремизов.

На заседании были также избраны два заместителя главы совета. Ими стали доцент кафедры «Государственное, муниципальное управление и таможенное дело» ОмГТУ Роман Кирсанов и директор омской гимназии №26 Тамара Синичникова.

Отметим, в ходе заседания были сформированы профильные комитеты, а также утверждены регламенты работы и кодекс этики членов Общественного совета.

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