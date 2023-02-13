В Омск объявили режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске третий раз подряд объявлен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По информации синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 13 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию вредных примесей в воздухе.

Напомним, режим НМУ объявляют в Омске третий день подряд за последние дни. Так, в первый раз он был объявлен вечером 10 февраля и действовал до 11:00 11 февраля. По итогам января в Омске уровень загрязнения воздуха оказался повышенным. В течение месяца омичи дышали хлороводородом, фенолом и другими опасными для организма веществами.

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