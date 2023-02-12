126 омичей заразились коронавирусом за сутки

Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки коронавирусом заразились126 омичей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Из общего числа заболевших - 33 пациента были госпитализированы. За этот же период закрыли больничный еще 13 человек.
Специалисты Роспотребнадзора советуют омичам реже бывать в людных местах, чаще мыть руки и проветривать помещения.
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