Стоимость проезда на маршрутке №323 подорожает до 33 рублей с 20 февраля

Платить больше придется и тем, кто расплачивается транспортной или банковской картой. Фото: Александр РОГОЗА

С 20 февраля до 33 рублей подорожает проезд в маршрутке №323. Об этом сообщает НГС55.

Теперь пассажирам, которые оплачивают проезд наличными, вместо 30 рублей придется платить 33. Поездка станет дороже и для тех, кто пользуется «Омкой» или банковской картой.

Объявление было размещено в салоне одного из автобусов. Обслуживает данное направление Владимир Блажко.

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