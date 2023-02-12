В Омске две ТЭЦ могут перейти с казахстанского угля на российский газ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На российский газ с казахстанского угля могут перейти две омские ТЭЦ. Таке решение предложил вице-премьер правительства РФ Александр Новак.
В ходе рабочей поездки в Омск в главой региона федеральный чиновник обсудил проблемы экологии. Одной из тем стал отказ от угля и перевод ТЭЦ на газ.
Новак также подчеркнул, что преобразования не должны отразиться на населении в виде увеличения тарифов.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru