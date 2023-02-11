Омский филиал «Почта банк» оштрафовали на полмиллиона рублей за навязчивые рекламные сообщения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба омской антимонопольной службы сообщила о банке, который нарушил антимонопольное законодательство РФ. Клиент банка был крайне раздосадован, что на его номер приходят рекламные сообщения, хотя он не давал разрешения. В сообщениях клиенту предлагали кредит и указывали процентную ставку. Омское УФАС обязало «Почта банк» выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее за навязчивую рекламу, осенью 2022 года, был оштрафован гипермаркет «О Кей», который также чересчур упорно предлагал клиенту свои товары. Смс с акциями приходили омичу даже в ночное время.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru