Прежний тренер ХК «Авангард» Боб Хартли прилетит в Омск 27 февраля

Фото: пресс-центр клуба.

Бывший наставник «ястребов» прилетит вскоре в Омск, сообщил председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов. Канадский специалист будет в нашем городе в конце февраля.

- Он прилетает в конце февраля, по-моему, 27 числа. У нас по контракту два таких визита в сезоне, после первого все стороны, вовлеченные в эту работу – Академия, тренеры, дети, сам Боб Хартли – были довольны. Мы продолжим эту работу и планируем продлить ее на следующий сезон. Нас полностью устраивает атмосфера взаимодействия в рамках этого проекта, а также то, как Боб Хартли делится своим бесценным опытом, — рассказал Александр Крылов.

Омская команда с Хартли в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. Но пока канадский специалист является только консультантом хоккейной академии «Авангард».

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