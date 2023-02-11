Александр Бурков вместе с омичами принял участие в 41-й массовой гонке «Лыжня России»

В Омске главной стартовой площадкой забега «Лыжня России» стал стадион государственного Аграрного университета. На церемонии открытия участников приветствовал губернатор Омской области Александр Бурков.

- Сегодня вся наша огромная страна от Калининграда до Владивостока вышла на старт Лыжни России. В нашем регионе забег проходит не только в Омске, но и в 17 районах области. В гонке участвуют более 8 тысяч любителей и профессионалов, - сообщил глава региона.

Любители лыжных гонок состязаются на двух основных дистанциях — 5 и 10 километров. Для самых юных лыжников организован 2-километровый забег. В рамках традиционных лыжных соревнований Александр Бурков тоже вышел на символическую дистанцию в 2023 метра. Вместе с ним её преодолевали представители органов власти, депутаты, профессиональные атлеты и ветераны спорта.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2022» проводится в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

С 1982 года это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. К стартам допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Для всех участие в мероприятии бесплатное.

Традиционно «Лыжня России» проводится каждый год во вторую субботу февраля.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru