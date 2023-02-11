Министр труда Омской области Куприянов рассказал о новых мероприятиях в регионе по нацпроекту «Демография»

Фото: минтруд Омской области.

Накануне заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов рассказал о предстоящих мероприятиях по нацпроекту «Демография». Все они касаются трудоустройства омичей

- На обучение и переподготовку работников оборонно-промышленного комплекса работодателям в 2023 году направят около 60 тысяч рублей на человека. Также в Омской области планируют создать около 1,4 тысяч новых временных рабочих мест. Работодатели получат субсидии, частично компенсирующие затраты на зарплату новых работников, - сообщил министр. Также Куприянов сообщил, что в 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» 34 тысячам омских семей начислили детские пособия, построили новое здание дома-интерната в селе Такмык и запустили проект «Социальная деревня».

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