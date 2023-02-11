Часть омских ТЭЦ в регправительстве планируют перевести на газ

В ходе рабочей поездки в Омскую область, которая состоялась накануне, вице-премьер правительства России, курирующий ТЭК, Александр Новак провёл рабочую встречу с губернатором Александром Бурковым.

Сейчас в в регионе продолжается газификация в рамках программы Газпрома. Общий объём инвестиций компании на эти цели составит 18 млрд руб. Два отвода и две газораспределительные станции уже построены.

Также глава региона сообщил о потребности в природном газе у резидентов особой экономической зоны «Авангард». Дополнительные объёмы природного газа потребуются и в случае положительного решения по вопросу перевода с казахстанского угля двух омских ТЭЦ. Это позволит снизить совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также решить проблему накопления золошлаковых отходов, но важно, чтобы эти мероприятия не отразились на потребителях.

- Мы прорабатываем данное предложение с компанией «Интер РАО», которой принадлежат ТЭЦ. Здесь необходимо изыскать возможности газораспределительной сети для подачи дополнительного объёма газа. Необходимо предусмотреть средства для компенсаций по тарифам, чтобы население не почувствовало на себе роста коммунальных платежей из-за больших инвестиций в модернизацию теплоэлектростанций, — отметил Губернатор Александр Бурков.

Также на встрече речь шла о развитии газозаправочной инфраструктуры.

В настоящее время на территории Омской области действуют 11 заправок, шесть из них ввели в 2022, одну – в январе этого года. Регион готов продолжить работу дальше и субсидировать строительство ещё девяти заправок.

«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу к 2024 году на 20% уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске. Важный шаг в этом направлении – перевод транспорта на газ. Мы уже приобрели 400 пассажирских автобусов, которые используют его в качестве топлива. С этого года начинаем субсидировать перевод на природный газ личных автомобилей», — подчеркнул Александр Бурков.

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