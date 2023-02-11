В Омске офис фирмы лжегазоваиков, которые фигурирую в деле о взрыве в Новосибирске, оказался одноэтажным гаражом на окраине города

Фото: google.maps.

В деле о взрыве газа в новосибирской пятиэтажке фигурирует омская фирма ООО «Межрегионгаз Сервис», ее сотрудники обходили квартиры пару дней назад, предлагая платные услуги по ремонту газовых плит. Утром 9 февраля в доме прогремел взрыв, обрушилось два подъезда, где под завалами погибли 13 человек. Лжегазовики из омской фирмы задержаны и помещены в СИЗО. Задержанной по делу 45-летней омичке предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц».

А дальше следователи выяснили, что фирма в Омске была зарегистрирована 23 апреля 2020 года по адресу 22-го Партсъезда, 49 офис 14. Учредитель компании - Павел Мочула, ООО «Межрегионгаз Сервис» проводит санитарно-технические работы, устанавливает отопительные системы и кондиционеры. Также её сотрудники могут проводить ремонт электрооборудования и электромонтажные работы.

По адресу, указанному в документах, находится одноэтажный кирпичный гараж.