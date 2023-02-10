В Омске до утра 11 февраля объявлен режим неблагоприятных метеоусловий

Подышали — хватит. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) первой степени опасности. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

По словам синоптиков, на территории Омска и области до 11:00 11 февраля будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия, способствующие рассеиванию в воздухе вредных примесей.

Напомним, последний раз в Омске режим НМУ был объявлен 7 февраля. Он действовал до 11:00 8 февраля. С 2 по 6 февраля режим «черного неба» действовал беспрерывно. Вечером 6 февраля он был объявлен вновь. Продлился он до 11:00 7 февраля. Но потом (возвращаемся к началу абзаца) был объявлен в очередной раз. То ли погода, то ли тот, кто повинен в загрязнении воздуха, дал омичам передышку с 8 по 10 февраля.

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