«Стройсервис» отремонтирует омский сквер имени Казанника

Благоустроить сквер должны к началу октября 2023 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Омский сквер имени Казанника отремонтирует компания «Стройсервис». Стали известны результаты электронного аукциона.
За контракт с начальной максимальной стоимость 31,8 млн рублей боролись 15 компаний, самую наименьшую сумму - 27,7 млн предложил «Стройсервис».
Теперь к работам победитель торгов должен приступить в апреле и закончить всё к откябрю.
На объекте необходимо сделать тротуары, установить фонари, скамейки, урны, вазоны и камеры, сделать ротонду и полуротонду. Здесь же появятся 21 липа и 275 кустов кизильника. Правда, под топор должны пустить 12 тополей, ив, кленов и 67 кв. м живой изгороди.
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