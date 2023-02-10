«Стройсервис» отремонтирует омский сквер имени Казанника

Благоустроить сквер должны к началу октября 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Омский сквер имени Казанника отремонтирует компания «Стройсервис». Стали известны результаты электронного аукциона.

За контракт с начальной максимальной стоимость 31,8 млн рублей боролись 15 компаний, самую наименьшую сумму - 27,7 млн предложил «Стройсервис».

Теперь к работам победитель торгов должен приступить в апреле и закончить всё к откябрю.

На объекте необходимо сделать тротуары, установить фонари, скамейки, урны, вазоны и камеры, сделать ротонду и полуротонду. Здесь же появятся 21 липа и 275 кустов кизильника. Правда, под топор должны пустить 12 тополей, ив, кленов и 67 кв. м живой изгороди.

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