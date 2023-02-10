Омские чиновники передумали сдавать частнику Советский рынок

В минувшем году вопрос сдачи в аренду Советского рынка вызывал сомнения у городских депутатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сдавать частнику Советский рынок передумали омские чиновники. Директор МП «Муниципальные рынки» Татьяна Шульц отозвало торги 10 февраля.

Аренда для частного предпринимателя должна была составить 1,352 млн рублей. В эту сумму входила эксплуатация двухэтажного здания площадью свыше 2,8 тысячи квадратов, гараж и общественный туалет. Причины отмены торгов в документе не называются.

- Приказываю отказаться от проведения открытого аукциона, назначенного на 27.02.2023 года на право заключения договора аренды следующего недвижимого имущества, закрепленного за МУП города Омска «Муниципальные рынки» на праве хозяйственного ведения, - гласит текст приказа.

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