Омские чиновники передумали сдавать частнику Советский рынок

В минувшем году вопрос сдачи в аренду Советского рынка вызывал сомнения у городских депутатов.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сдавать частнику Советский рынок передумали омские чиновники. Директор МП «Муниципальные рынки» Татьяна Шульц отозвало торги 10 февраля.
Аренда для частного предпринимателя должна была составить 1,352 млн рублей. В эту сумму входила эксплуатация двухэтажного здания площадью свыше 2,8 тысячи квадратов, гараж и общественный туалет. Причины отмены торгов в документе не называются.
- Приказываю отказаться от проведения открытого аукциона, назначенного на 27.02.2023 года на право заключения договора аренды следующего недвижимого имущества, закрепленного за МУП города Омска «Муниципальные рынки» на праве хозяйственного ведения, - гласит текст приказа.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru