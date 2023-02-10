Кирилл Поплавко купил главный офис обанкротившегося банка «Сибэс»

Фото: Новый Омск
Главный офис обанкротившегося банка «Сибэс» купил бизнесмен Кирилл Поплавко. Такие данные размещены на сайте торгов.
Здание расположенное по адресу Рабиновича 133/134 имеет площадь 960,5 квадрата. Цена, за которую покупатель приобрел объект недвижимости, составила 16,25 млн рублей.
Напомним, банк «Сибэс» был признан банкротом еще в 2018 году, чуть раньше Центробанк отобрал у финансовой организации лицензию. А вот бывший председатель совета директоров попал под суд за вывод средств из банка с помощью фиктивного кредита.
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