Кирилл Поплавко купил главный офис обанкротившегося банка «Сибэс»

Фото: Новый Омск

Главный офис обанкротившегося банка «Сибэс» купил бизнесмен Кирилл Поплавко. Такие данные размещены на сайте торгов.

Здание расположенное по адресу Рабиновича 133/134 имеет площадь 960,5 квадрата. Цена, за которую покупатель приобрел объект недвижимости, составила 16,25 млн рублей.

Напомним, банк «Сибэс» был признан банкротом еще в 2018 году, чуть раньше Центробанк отобрал у финансовой организации лицензию. А вот бывший председатель совета директоров попал под суд за вывод средств из банка с помощью фиктивного кредита.

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