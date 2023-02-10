Мэрия Омска сдает в концессию историческое здание на улице Партизанской, 5

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

На улице Партизанской, 5 историческое здание сдает в концессию мэрия Омска. Объект культурного наследия регионального значения нужно поддерживать в надлежащем состоянии.

Ровно два века назад в этом здании располагалась казарма Омского военного округа. Площадь помещений составляет 1860 квадратных метров, земельного участка под ней – 1954 квадрата. Вид разрешенного использования - «бытовое обслуживание, объекты культурно-досуговой деятельности, деловое управление, общественное питание, историко-культурная деятельность».

Желающим связать свой бизнес с этим помещением рекомендуют звонить в департамент имущественных отношений для детализации условий сделки.

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