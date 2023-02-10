Парада на 23 февраля в Омске не будет четвертый год подряд

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Четвертый год подряд в Омске не будет парада на 23 февраля. Об этом 10 февраля сообщил директор департамента культуры Олег Федоренко.

Торжественное построение войск Омского гарнизона с исполнением строевых песен отменяется из-за режима повышенной готовности, который действует в Омске до 1 марта.

Напомним, последний раз в День защитника Отечества строевой шаг чеканили на Соборной площади в 2019 году.

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