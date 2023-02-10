Новый комплекс фиксации нарушений заработал в Омске

Фотокомплекс может распознавать грязные и затертые номера.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Омске заработал новый комплекс фиксации нарушений. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.
Новое оборудование системы «ПаркРайт» позволяет запечатлеть нарушения даже при плохой видимости и в темное время суток. Распознать умная камера может даже грязные и затертые номера.
– Принципиальным преимуществом этой системы является работа модуля распознавания непосредственно в процессе движения: инспектор сразу видит результат на экране и может при необходимости скорректировать настройки видеокамер, – уточняют специалисты.
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