Новый комплекс фиксации нарушений заработал в Омске

Фотокомплекс может распознавать грязные и затертые номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске заработал новый комплекс фиксации нарушений. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Новое оборудование системы «ПаркРайт» позволяет запечатлеть нарушения даже при плохой видимости и в темное время суток. Распознать умная камера может даже грязные и затертые номера.

– Принципиальным преимуществом этой системы является работа модуля распознавания непосредственно в процессе движения: инспектор сразу видит результат на экране и может при необходимости скорректировать настройки видеокамер, – уточняют специалисты.

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