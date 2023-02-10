Столетний особняк в центре Омска продается за 45 млн рублей

Фото: МЛСН.ру

За 45 млн рублей продается столетний особняк в центре Омска. Объявление размещено на сайте по продаже недвижимости.

Здание 1900 года постройки расположено на улице Учебной, 82. Площадь помещений составляет 762 квадрата, также имеется земельный участок на 16 соток и гараж.

По информации продавца, недвижимость находится в собственности, никаких обременений нет. Основное здание является памятником истории и искусства.

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