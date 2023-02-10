Олег Федоренко подвел итоги проекта «Культура» и анонсировал предстоящие события Омска

Фото: пресс-служба мэрии Омска

Директор департамента культуры Олег Федоренко рассказал о важных итогах 2022 года и анонсировал предстоящие мероприятия города Омска.

— В 2021-2022 годах на реализацию национального проекта «Культура» выделены субсидии на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств, подведомственных департаменту культуры. Субсидия была выделена в размере 43 595,51 тыс. руб. В 2022 году в рамках реализации мероприятий национального проекта «Культура» департаменту культуры выделена субсидия на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств. Объем финансирования: 25 223,57 тыс. руб. На выделенные денежные средства были закуплены музыкальные инструменты для детских школ искусств № 6, 10, 12, 21 (пианино, рояли, домры, баяны, ударные установки, электрогитары). Для детских художественных школ № 1 и 3 закупили офортные станки, печи для обжига керамики, натуральный фонд. Также выделены средства в размере 2 900,00 тыс. руб. для создания виртуального концертного зала. Приобретено и установлено современное техническое оборудование: модульный LED экран и акустическая система. Торжественное открытие состоялось 4 августа 2022 года в ДК Кировского округа. В 2022 году 19 объектов отремонтировали капитально, на 21-ом объекте выполнен текущий ремонт. Объем финансовых средств, направленных на ремонтно-строительные работы, составил 42 685,3 тыс. руб. Основная сумма была выделена из бюджета города Омска. Мы открываем модельные библиотеки, — прокомментировал Олег Федоренко.

Отельное значение для города занимает поддержка меценатов, например, Ашот Татоян помог департаменту в обновлении фасада детской школы искусств 10 имени Бабаджаняна. Так же в прошлом году благодаря меценату была установлена городска скульптура Петре I. Если говорить о творческой наполняемости города, значатся изменения в структуре проведения и концепции мероприятий этого года.

— 12 февраля — День начала движения тысячников снятия блокады, в масштабном формате мы будем его проводить 22 сентября и это мероприятие будет проходить во всех учреждениях культуры города на протяжении года. Муниципальные библиотеки уже подготовили выставки, сделали подборки книг и проводят часы истории со школьниками. В фойе будет организована патриотическая акция «Письмо солдату СВО». Активно в этом году к нашей работе подключился департамент образования и КТОС. Кроме этого, мы с 17 февраля готовим большое масштабное мероприятие в ДК Красной Гвардии, посвященное Дню защитника Отечества, будем приглашать туда помимо молодежи, Омский гарнизон и ребят, который вернулись с военной операции, в том числе будет приглашен герой России Кравченко Николай Васильевич. Мы, как «Город трудовой доблести» активно участвуем в сохранении памятных дат и уже второй год реализуем интересные проекты и делаем книжные подборки. Так, например, в прошлом году муниципальные библиотеки к Дню госпиталей подготовили большую интерактивную презентацию об истории и работе наших госпиталей в годы войны, — уточнил директор департамента культуры.

Для работников кльтуры и театра так же будет уделено внимание на мероприятиях. Уже в марте традиционно отмечаем день работника культуры, а 22 марта в преддверии знаменательного события будет проведена коллегия, где будут подведены итоги прошедшего 2022 года, станут известны задачи на 2023 год и буде организованно награждение работников культуры. В завершении мартовских праздников, 27 марта, в День Театра, учреждения будут проводить свои внутренние мероприятия и организуют общий капустник в Доме Актера, в котором примут участие все театры нашего города.

— В ближайшее время мы планируем для театров фестиваль моноспектаклей «Чат» в Лицейском театре, который начнет стартовать уже с первого апреля. На сегодняшний день мы получили 75 заявок из 42 городов России и Зарубежья. Активно ведутся переговоры, как и в прошлом году о проведении фестиваля на площадках академических театров Омска. С нетерпением ждем 18-19 февраля премьеры «Кабала святош» по пьесе Булгакова, в июне увидим яркую премьеру по Шекспиру с постановкой «Король Лир», — рассказал Олег Федоренко.

Новые проекты не обходят стороной и Омскую крепость, где раннее был построен с помощью грантов Пряничный домик.

— Мы ждём в этом году открытие Музея мундира, а также открытие Монетного двора в «Денежной кладовой» 1793 года, это уникальное сохранившееся и отреставрированное здание. А в здании Инженерной мастерской в этом году мы планируем создать художественно-экспериментальную лабораторию по керамике. Она будет заниматься реконструкцией технологии старинных кирпичей – эта тема связанна с пребыванием на территории Омской крепости Федора Михайловича Достоевского, – а также изготавливать копии печных изразцов 17-19 веков, брендированную сувенирную продукцию и проводить мастер-классы по керамике, — рассказал директор департамента культуры Олег Федоренко

По словам Федоренко, с марта планируется запуск «Афиши городских мероприятий учреждений культуры», где каждый омич сможет найти, как провести свободное время.

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