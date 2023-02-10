«Росводоканал Омск»: здоровье сотрудников во главе угла

«Рак боится смелых, убедись, что ты здоров!» - под таким лозунгом прошла акция для сотрудников омского водоканала, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с раком. Главная цель мероприятия - повысить онконастороженность работников предприятия, проинформировать о причинах развития онкологических заболеваний, их профилактике, своевременной диагностике и основах лечения.

В роли организаторов выступили сотрудники здравпункта с участием медицинских работников и волонтеров – студентов омского медуниверситета. Медики рассказали о случае, когда на одном из подобных мероприятий удалось своевременно выявить начавшееся заболевание. Специалист областного центра общественного здоровья и медицинских профилактик Марина Дворак отметила, что главный посыл акции заключается в том, чтобы люди были более внимательнее к себе.

Одновременно с презентацией участники акции могли пройти осмотр и получить консультацию опытного врача. Терапевт Лариса Неверова рассказала, что работать в омском водоканале было приятно, сотрудники предприятия проявляли заинтересованность и открытость: «Почти каждый обратился с проблемами, часть из них уже ранее задумывались о состоянии своего здоровья, а благодаря акции каждый получил профессиональную маршрутизацию».

- Информация, которую получили работники водоканала в ходе акции «Рак боится смелых» важна уже тем, что они поняли, с чего начать, куда им следует обращаться при наличии беспокоящих симптомов. Медицинской наукой доказано, что онкозаболевания гораздо легче излечить на ранних стадиях, а выявление недуга на этом этапе зависит от активности пациента и его внимания к своему здоровью, - подчеркнула заведующая здравпунктом «Росводоканал Омск» Оксана Семенова.

Отметим, что с 2023 года медицинский осмотр, который проходят сотрудники водоканала, расширен двумя дополнительными исследованиями, способствующими выявлению заболевания на ранней стадии.