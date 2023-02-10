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НовостиЭкономика10 февраля 2023 9:26

На омском Левобережье под застройку многоквартирных домов сдают в аренду еще два участка

В аукционной документации значатся улицы Перелета и Новостройка
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омский департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска объявил два аукциона аренды земельных участков под застройку многоэтажных жилых домов.

Застройщикам предлагают взять в аренду земельный участка на улице Перелета площадью больше 9800 квадратных метров. Назначение участка соответствующее.

Еще одну жилую высотку могут возвести на улице Новостройка в Кировском округе. Но здесь участок втрое меньше - всего 3100 квадратных метров.

Заявки в департаменте архитектуры принимают до 10 марта. Победителя аукциона определят 15 марта 2023 года.

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