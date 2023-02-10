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НовостиОбщество10 февраля 2023 9:09

26-летний омич и отец маленькой девочки погиб в зоне СВО

Омич Алексей Макаров трудился на одном из заводов региона
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня стало известно о гибели военнослужащего омича в зоне СВО на Украине. В ходе боев погиб 26-летний житель Омска Алексей Макаров. Трагическую весть сообщили на местном промышленном предприятии «ЗМК Мост», где до призыва на службу он работал газорезчиком.

В зону СВО Алексей отправился осенью прошлого года, в рамках частичной мобилизации.

О его гибели руководству завода стало известно от сотрудников военного ведомства. По словам знакомых, у мужчины в родном городе осталась семья - маленькая дочь и жена.

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