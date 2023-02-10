За 2022-й вдвое больше омичей переехали жить в Казахстан, чем в позапрошлом году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Омскстат посчитал миграционную активность уже бывших омичей. За 2022 год из Омской области на ПМЖ в другие регионы уехали 24 тысячи человек. 16 тысяч, наоборот, приехали жить здесь.

За границу перебрались 6511 человек. Из них 4405 поселились в Казахстане. За тот же период 2021 года в соседнюю республику переселились только 2349 омичей.

В общем рейтинге Омская область поднялась на второе место в Сибири по миграционной убыли населения. Среди всех регионов России она переместилась с седьмой на пятую строчку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru