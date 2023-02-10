Дышали углеродом и хлороводородом: По итогам января уровень загрязнения в Омске признан повышенным

Фото: omsk-meteo.ru.

По итогам января Обь-Иртышское УГМС оценило уровень загрязнения воздуха в Омске как повышенный – как и в предыдущие несколько месяцев. Свой вердикт ведомство вынесло из-за зафиксированных двух случаев превышения предельно допустимой концентрации оксида углерода в Ленинском округе. В Советском тоже случился один случай превышения ПДК хлороводорода. В остальных округах уровень загрязнения воздуха был низким.

- Анализируя пробы воды из рек и озер, Обь-Иртышское УГМС выявило случаи превышения предельно допустимых концентраций труднооксиляемых и легкоокисляемых органических веществ, аммонийного азота, нитритного азота, фенолов, а также соединений железа, ртути, меди, цинка и марганца. Встречались также случаи пониженного содержания в воде кислорода. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воды в реках и озерах не зарегистрировано, - сообщили метеорологи.

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