20 омских бизнесменов и политиков были награждены губернатором за поддержку мобилизованных

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков подписал больше 20 почетных грамот с благодарностью в адрес бизнесменов, политиков и общественников. Поощрение было выдано «за активное участие в общественно полезной и благотворительной деятельности, большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, связанных с призывом граждан Российской Федерации на военную службу по мобилизации в период проведения специальной военной операции».

В списке значатся гендиректор ЗАО «Иртышское», которому принадлежит птицефабрика, депутат Заксобрания Омской области Анатолий Беззубцев, директор группы компаний «РусВентПром», депутат Заксобрания Вячеслав Васильев, владелец «Омских кабельных сетей», депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, бизнесмен Юрий Чащин, директор ООО «Промстройкомплект-Сервис» Шамил Шихмирзаев и др.

Ранее, в ходе своей-пресс конференции губернатор Бурков заявлял, что помощь исчисляется примерно сотней миллионов рублей.

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