Жители частного сектора в Омске получат до 212 тысяч рублей за переход с печного на газовое отопление

Программа догазификации будет проводится в Омской области и в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске жители частного сектора смогут получить компенсацию в размере 212 тысяч рублей за переход с печеного на газовое отопление по федеральному проекту «Чистый воздух».

Денежная выплата позволяет покрыть расходы на строительство газопровода в границах земельного участка, а также установку и подключение газового оборудования.

Для получения компенсации омичам надо предоставить пакет документов: заявление о предоставлении компенсации; паспорт; выписку из ЕГРЮЛ или другие документы, подтверждающие собственности на жилой дом; документ, подтверждающий выполнение работку по переводу дома с печного на газовое отопление и понесенные собственником расходы (товарные чеки, договоры подрядных работ, акты выполнения работ газового и газоиспользующего оборудования); договор поставки бытового газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан; договор о подключении газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети; реквизиты банковского счета собственника дома для зачисления денежной компенсации; ИНН.

Подробную информацию информацию по вопросам компенсации и программе догазификации можно узнать в окружных администрациях.

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