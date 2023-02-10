Омский ЧОП выплатил 900 тысяч рублей мужчине, чье авто пострадало в ДТП по вине его сотрудника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Судебные приставы помогли омичу взыскать материальный ущерб с ООО «Частное охранное предприятие «СТБ-Охрана», причиненный его автомобилю в результате ДТП.

Ранее мужчина обратился в Куйбышевский районный суд с требованием взыскать материальный ущерб, причиненный его машине в результате ДТП, которое произошло по вине водителя ООО «ЧОП «СТБ-Охрана». Инстанция установила, что сотрудник компании, находившийся за рулем служебного авто «Рено Дастер», не уступил дорогу омичу и столкнулся с принадлежащем ему KIA QLE Sportage. От удара машина истца наехала на металлическое ограждение.

Автомобиль местного жителя был застрахован с лимитом 600 тысяч рублей, но этих средств не хватило, чтобы отремонтировать его. Тогда суд обязал ООО «ЧОП «СТБ-Охрана», сотрудник которого и стал виновником аварии, выплатить омичу 900 тысяч рублей, включая судебные издержки и расходы на оплату госпошлины и услуг эксперта. Исполнитель лист был передан судебным приставам.

Сотрудник ведомства предупредил руководство охранного предприятия о санкциях, которые могут последовать, если оно не погасит задолженность.

При этом пристав-исполнитель, проведя проверку имущественного положения компании, вынес должнику запрет на регистрационные действия с движимым имуществом, находящемся в его собственности. ООО «ЧОП «СТБ-Охрана» не стало ждать, пока дойдет до принудительного взыскания, и погасило задолженность перед омичем.

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