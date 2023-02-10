Москвичка, летевшая в Омск, закурила в салоне самолета

Фото: скриншот видео, предоставленного Управлением на транспорте МВД России по СФО.

В Омске транспортная полиция сняла с борта самолета москвичку, решившую покурить электронную сигарету во время полета.

Как выяснили прибывшие на место сотрудники ведомства, 36-летняя жительница столице во время перелета по маршруту Москва-Омска захотел покурить в туалете электронную сигарету, однако бортпроводники в соответствии с действующем законодательством запретили это делать. Это не остановило женщину: она вернулась в свое кресло и демонстративно закурила в салоне самолета.

В отношении жительницы Москвы правоохранители составили протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Напомним, ранее с борта самолета, летевшего в Омск, сняли еще одну москвичку. Тогда пассажирку поймали за курением электронной сигареты в туалете.

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