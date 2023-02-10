Ильдар Бикмаев официально назначен директором омского департамента образования

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Ильдар Бикмаев был официально назначен директором департамента образования. Сегодня, 10 февраля, эту информацию в своем телеграм-канале подтвердил мэр Омска Сергей Шелест.

В минувший четверг, 9 февраля, информация о новом руководителе департамента появилась на сайте мэрии. Однако сам Бикмаев до заявления Шелеста отказывался комментировать ее.

— Ильдар Анварович Бикмаев займет место директора департамента образования. Перед ним, как и перед другими руководителями, ставлю определенный ряд задач. По результатам буду судить об эффективности работы. Первоочередные вопросы: насыщение сферы муниципального образования кадрами, капитальный ремонт школ в рамках федерального проекта, адекватная организация школьного питания, — написал в своем телеграм-канале мэр.

Из биографии Бикмаева известно, что он является кандидатом педагогических наук. Имеет опыт как преподавательской деятельности, так и муниципальной службы. С 2022 года был директором агентства недвижимости «Миард».

Напомним, ранее пост директора департамента образования занимала Ольга Онищенко. Она покинула структуру мэрии в январе. Спустя некоторое время за ней ушли два ее заместителя.

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