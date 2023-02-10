В Омске хирургам удалось спасти от ампутации руку 90-летней пенсионерке

Фото: пресс-служба минздрава Омской области.

Омская пенсионерка могла лишиться руки, если бы ее родственники вовремя не обратились к медикам.

В один из дней 90-летняя женщина пожаловалась близким на сильную боль и тяжесть в руке. Родственники, обеспокоенные состоянием бабушки, вызвали ей скорую помощь. В больнице врачи поставили пенсионерке диагноз острый артериальный тромбоз верхней конечности. В этом состоянии происходит закупоривание сосуда и нарушение кровоснабжения, из-за чего есть риск, что тромб оторвется и вместе кровью попадет в крупный жизненно важный сосуд, что может привести к нарушению работы мозга, сердца и других внутренних органов.

— При остром тромбозе время имеет большое значение, поскольку чем дольше длится ишемия, тем хуже будет результат лечения. Здесь для пациентки все сложилось удачно: вовремя обратились, быстро обследовали, а сосудистые хирурги, которых мы в таких случаях вызываем из Областной Клинической больницы, оперативно ее прооперировали. К сожалению, встречаются пациенты, которые с симптомами тромбоза ходят по несколько дней, а это чревато серьезными осложнениям,— пояснил врач-хирург БСМП №1 Андрей Коцовский.

Благодаря успешно проведенной и своевременной операции удалось избежать ампутации и спасти руку пенсионерке.

В минздраве Омской области напоминают, что симптомами острого тромбоза являются боли, отеки, посинение или побледнение кожи, иногда — повышение температуры тела и снижение чувствительности. При обнаружении схожих симптомов у себя или у своих пожилых родственников необходимо срочно обратиться в медицинское учреждение. Промедление может грозить гангреной, а в дальнейшем в связи с этим — ампутацией и инвалидностью.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru