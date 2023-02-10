Сотрудников «Омсктрансмаша» отправили в отпуск в день приезда Дмитрия Медведева

В день приезда зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Омск рабочих оборонно-промышленного предприятия «Омсктрансмаш» попросили разойтись по домам после 14:00. Об этом сообщает Om1.ru со ссылкой на свой источник.

Издание отмечает, что в неофициальном паблике завода в социальных сетях была опубликована информация о том, что часть сотрудников была отправлена в оплачиваемый отпуск на 1 день. Всех, кто работал в день приезда экс-президента, попросили остаться в своих цехах и не покидать их.

Кроме того, к приезду кортежа Медведева на заводе были закрыты парковки вблизи заводоуправления и расчищены подъезды к центральной проходной.

Напомним, Дмитрий Медведев прилетел в Омск в минувший четверг, 9 февраля. В ходе визита он посетил упомянутое оборонно-промышленное предприятие.

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