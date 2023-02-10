В Омской области фермер хотел купить трактор, но потерял 360 тысяч рублей

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Фермер из Горьковского района Омской области стал жертвой интернет-мошенников и остался без сбережений.

Как рассказала в УМВД России по Омской области, 63-летний мужчина в Сети пытался приобрести трактор и сельхозтехнику для посадки и выкапывания картофеля. Он перечислил «продавцу» 356 тысяч рублей, однако заказанных товаров так и не получил. Спустя несколько недель до сельчанина дошло, что он его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители проводят проверку по факту преступления. Идет расследование.

Отметим, по информации ведомства, на территории региона за минувшие сутки были совершены 24 дистанционных хищения средств.

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