Омская мэрия сдаст в аренду участок на улице Перелета под строительство высотки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омская мэрия объявила аукцион на право аренды шести земельных участков на территории города. Три лота предназначены для жилой застройки, два — под строительство складских помещений, а еще один — для хранения автотранспорта.

Первый лот аукцион — земельный участок площадью 50 тысяч квадратных метров, расположенный по улице Багнюка в Советском округе. Он может быть использован для строительства склада. Начальный размер арендной платы составляет 1,99 миллиона рублей в год. Срок действия договора аренды — 10 лет 8 месяцев.

Второй лот — земельный участок площадью 1,08 тысяч квадратных метров. Он расположен по улице поселок Волжский в Октябрьском округе. Вид разрешенного использования — индивидуальное жилое строительство. Размер арендной платы всего 101,5 тысяч рублей в год. Договор аренды рассчитан на 20 лет.

Третий лот — земельный участок общей площадью всего 765 квадратных метров. Он находится в Кировском округе на улице Новостройка. Вид разрешенного пользования — хранение автотранспорта. Стартовый размер ежегодной арендной платы — 273,9 тысяч рублей. Договор аренды действует 2 года и 6 месяцев.

Четвертый лот — земельный участок площадью 3,14 тысяч квадратных метров, который может быть использован под строительство малоэтажного многоквартирного дома. Он расположен по улице Новостройка в Кировском округе, буквально через дорогу от прошлого лота. Стартовый размер арендной платы — 3,29 миллиона рублей. Срок действия договор составляет 4 года 10 месяца

Пятый лот — земельный участок площадью 33,6 тысяч квадратных метров. Он подходит под строительство склада. Он расположен по улице Долинной, неподалеку от микрорайона Рябиновка в Кировском округе. Начальный размер арендной платы составляет 1,4 миллиона рублей. Срок действия договора — 10 лет 8 месяцев.

Шестой лот — земельный участок общей площадь 9,83 тысячи квадратных метров по улице Перелета в Кировском округе. Победитель аукциона сможет возвести на нем высотный дом площадью до 30 тысяч квадратных метров. Размер ежегодной арендной платы стартует от 14,15 миллионов рублей. Договор действует 8 лет 8 месяцев.

Прием заявок на участие в аукционе открыт с 9 февраля. Торги пройдут 10 марта.

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