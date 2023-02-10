В Омской области с начала 2023 года сгорели 36 автомобилей

Фото: ГУ МЧС по Омской области.

Госавтоинспекция и ГУ МЧС по Омской области провели совместную профилактическую акцию в Таре, в ходе которой водителям рассказали, как защитить автомобиль от возгорания и что делать в случае, если транспортное средство загорелось.

— Помимо профилактических бесед мы рассказали автолюбителям о том, что необходимо не только держать первичное средство пожаротушения в доступном месте, но и следить за его сроком годности. Поэтому у всех автовладельцев посмотрели сроки на баллонах и оценили степень заправки, разъяснив, как это необходимо делать самим людям. Многие с удивлением реагировали, что вместе с инспекторами ДПС работают и сотрудники МЧС России, но, когда узнавали, что мы несем полезную и важную информацию в массы, благодарили за напоминание и разъяснения, — рассказал начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тарскому району Александр Плюснин.

По информации ведомства, с начала 2023 года в Омске сгорело 36 автомобилей. В пяти случаях возгорание удалось ликвидировать на ранней стадии — до приезда спасателей благодаря огнетушителям.

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