В Омской области на выходных похолодает до -30 градусов

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области в грядущие выходные станет еще холоднее — столбик термометра опустится до -30 градусов. При этом существенных осадков в регионе не ожидается. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 10 января, днем будет -10...-15 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный, юго-западный со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

В субботу, 11 февраля, в ночные часы -20...-25, местами температура воздуха опустится до -30 градусов. В отдельных районах Омской области туманы и изморозь. Существенных осадков в течение дня не ожидается. Ветер юго-восточный до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 12 февраля, существенных изменений в погоде ждать не стоит. Ночью похолодает до -24...-29 градусов. Местами изморозь. Днем -13...-18 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой снег. Ветер юго-западный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

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