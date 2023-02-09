Омичи пожаловались на теплую остановку, в которую невозможно зайти

Фото: паблик «Голос Омска» во «ВКонтакте».

Жители Омска в социальных сетях пожаловались на теплую остановку вблизи железнодорожного вокзала, в которую невозможно зайти из-за отсутствии ручки на двери.

Анонимный автор в доказательство своих слов прикрепил к посту в паблике «Голос Омск» фотографию. Действительно, на ней видно, что дверная ручка отсутствует.

— Вот такая тёплая остановка на ж/д больше месяца. Ручку приделать не могут — и люди на улице стоят, — написал омич.

В мэрии пояснили, что ручки снял собственник остановочного комплекса, так как они были сломаны. В ближайшее время они будут заменены на новые. В горадминистрации подчеркнули, что для омичей работает две теплые остановке в этом комплексе.

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