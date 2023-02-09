Мошенники развели омичку на 865 тысяч рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Очередная жительница Омска стала жертвой классической схемы телефонных мошенников и лишилась всех сбережений.

Как рассказала женщина полицейским, на ее телефон поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил, что злоумышленники пытаются снять денежные средства с ее счета. По словам незнакомца, единственный способ спасти сбережения — перевести их на так называемый безопасный счет. Омичка доверилась лже-сотруднику банка и лишилась 865 тысяч рублей.

В настоящее время заведено уголовное дело. Личность злоумышленника устанавливает правоохранители.

Отметим, по информации УМВД России по Омской области, за минувшие сутки в регионе было совершено 27 дистанционных преступлений.

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