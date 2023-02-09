Ильдар Бикмаев отреагировал на свое назначение директором департамента образования Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На свое назначение директором департамента образования Омска отреагировал Ильдар Бикмаев. С новоиспеченным чиновником пообщалось РИА «СуперОмск».

- Сейчас пока не прокомментирую. Давайте этот разговор отложим, - цитирует издание Бикмаева.

Напомним, 9 февраля на сайте городской администрации появилась новая запись в строке директора департамента образования. Судя по всему, пост руководителя ведомства занял Ильдар Бикмаев.

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