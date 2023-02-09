Дмитрий Медведев проверил работу Омсктрансмаша

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работу Омсктрансмаша проверил Дмитрий Медведев. Зампред Совета безопасности заявил, что оборонные предприятия должны заняться модернизацией танков.

- Вчера, как известно, наш противник «клянчил» самолёты, ракеты, танки, находясь за границей. Понятно, что в этом случае для нас естественно увеличивать производство различных видов вооружения и военной техники, включая современные танки. Речь идёт о производстве и модернизации тысяч танков. Эта задача стоит. Она вытекает из решений, которые принимаются президентом страны. Давайте этим вопросом сегодня займёмся, - сказал Медведев.

Напомним, зампред прибыл в Омск 9 февраля в рамках рабочего визита. Целью его поездки в сибирский регион стало посещение оборонно-промышленных предприятий.

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